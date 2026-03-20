Под Волгоградом арестовали лихача, разбившего шесть машин на парковке

В Волжском арестовали водителя, который ночью 12 марта 2026 года разбил во дворе дома № 12 на улице Мира шесть машин. Полицию вызвали очевидцы возмутительного ДТП, но сам лихач с места происшествия скрылся. Его нашли и задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Задержанный автовладелец «Мицубиси Галант» отрицал свое участие в происшествии на парковке, но полиция собрала доказательства, в том числе видео с камер, на котором хорошо видно и человека, который вышел из машины, протаранив автомобили соседей.
Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 27-летнего жителя Волжского арестовали на трое суток за оставление места ДТП. После того, как он выйдет из камеры, ему предстоит решить вопрос с возмещением ущерба всем, кто пострадал от его выкрутасов.