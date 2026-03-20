ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде планируют построить к 2028 году

К 2028 году в Нижнем Новгороде планируют завершить реализацию масштабного проекта по созданию ИТ-кампуса «Неймарк». Об этом сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике и промышленности Андрей Норенков на форуме по реализации Народной программы партии «Единая Россия». Мероприятие посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород».
В настоящее время завершено строительство первого объекта кампуса. Это 18 корпусов, рассчитанных на 1359 мест. Всего кампус будет состоять из 29 корпусов, расположенных на 226,7 тысячи квадратных метров. Там смогут проживать 5600 человек.
— Планируется завершить до 2028 года, и тогда появится полноценная возможность использовать научно-образовательные лаборатории для подготовки квалифицированных специалистов к работе на современном оборудовании, — сказал депутат.
Создание IT-кампуса «Неймарк» стало одним из ключевых проектов в сфере технологического развития региона. По словам Андрея Николаевича, Нижегородская область сегодня занимает третье место в России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. В регионе действует более 2 тысяч IT-компаний, где трудятся свыше 38 тысяч специалистов, а также более 3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Для поддержки отрасли введены льготные системы налогообложения, создан реестр для упрощённой аккредитации IT-компаний и цифровой маркетплейс отечественных решений.