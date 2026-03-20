Воронежский «Факел-М» потерпел антиволевое поражение в Москве

20 марта в Москве состоялся матч третьего тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местный «Спартак-М» принимал воронежский «Факел-М».
Уже на 31-й минуте гости повели в счете — отличился Роман Сизинцев. В дебюте второго тайма (на 59-й и 60-й минутах) дубль оформил Данил Макушенко. Насколько легко «Спартак» вышел вперед, настолько же легко «Факел» вновь оказался впереди: усилиями Виктора Чикина (62-я) и Никиты Патковича (73-я). Но последнее слово сказали спартаковцы — Артем Рогов (82-я) и Даниил Дану (90-я) принесли хозяевам волевую победу — 4:3.
Напомним, что в первом туре «Факел-М» одержал волевую победу в Казани над «Рубином» (3:2), а затем проиграл в Махачкале «Динамо» (0:2).
Теперь 3 апреля воронежцы сыграют в Москве с местным «Локомотивом-М». Начало поединка определится позднее. Железнодорожники имеют в активе победы над нижегородским «Пари НН» (5:2), земляками динамовцами (5:0) и ничью с питерским «Алмазом-Антей» (2:2).