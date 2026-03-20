Воронежский «Факел-М» потерпел антиволевое поражение в Москве

Уже на 31-й минуте гости повели в счете — отличился Роман Сизинцев. В дебюте второго тайма (на 59-й и 60-й минутах) дубль оформил Данил Макушенко. Насколько легко «Спартак» вышел вперед, настолько же легко «Факел» вновь оказался впереди: усилиями Виктора Чикина (62-я) и Никиты Патковича (73-я). Но последнее слово сказали спартаковцы — Артем Рогов (82-я) и Даниил Дану (90-я) принесли хозяевам волевую победу — 4:3.