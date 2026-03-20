Социолога и журналиста Гаазе* признали иноагентом

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов социолога и журналиста Константина Гаазе*, сообщается на сайте ведомства.
«Двадцатого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены: К. Б. Гаазе*», — говорится в сообщении.
По информации министерства, Гаазе* принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также взаимодействует с нежелательной на территории России организацией.
По данным ведомства, Гаазе* проживает за границей.
* Признан иностранным агентом в России.