Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Социолога и журналиста Гаазе* признали иноагентом

Иинюст внес в реестр иноагентов социолога и журналиста Константина Гаазе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов социолога и журналиста Константина Гаазе*, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцатого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены: К. Б. Гаазе*», — говорится в сообщении.

По информации министерства, Гаазе* принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также взаимодействует с нежелательной на территории России организацией.

По данным ведомства, Гаазе* проживает за границей.

* Признан иностранным агентом в России.