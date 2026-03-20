Тур выходного дня из Волгограда в Саратов перенесли по техническим причинам

Туристическая поездка на электропоезде из Волгограда в Саратов переносится по техническим причинам, сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Те, кто собирался отправиться в путешествие 21 марта, будут вынуждены перенести его на 28-е число.
Туристы отправятся со станции Волгоград-1 ранним утром, в 6:20, и прибудут в Саратов после полудня. В столице соседнего региона они проведут время до вечера и вернутся домой в одиннадцатом часу ночи.
К волгоградцам смогут присоединиться петроввальцы и другие жители Камышинского района — на этой станции поезд остановится для посадки и высадки пассажиров.
Что касается предстоящих выходных, волгоградцы и гости города смогут увидеть квазимюзикл «Краски мира» и побывать на вечере романтических шедевров.