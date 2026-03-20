Огонь под запретом: в Волгоградской области стартовал пожароопасный период

В Волгоградской области официально открыли пожароопасный сезон, который продлится с 20 марта по 31 октября. На это время в лесах региона вводятся ограничения, главное из которых — полный запрет на разведение костров, сообщают в региональной администрации.
Все ответственные службы перешли на усиленный режим работы. В муниципалитетах уже занимаются опашкой территорий, убирают мусор и сухую растительность, усиливают патрули.
Власти призывают волгоградцев быть внимательными и не рисковать: одна непотушенная спичка или брошенный окурок могут обернуться масштабным пожаром.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал об эвакуации 17 человек из из-за пожара на Штурманской.