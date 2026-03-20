Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

341 житель Воронежской области пострадал от гололеда

27 пострадавшим потребовалась госпитализация.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 19 марта из-за гололеда к врачам обратился 341 житель Воронежской области. Хотя большинство после оказания медицинской помощи отправились домой на амбулаторное лечение, но 27 пациентам потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Напомним, что на неделе с 6 по 12 марта травмы получили 720 человек, из которых в больницу попали 76. Тогда зафиксировали два случая обморожения. А, к примеру, с 12 по 18 февраля из-за гололеда пострадали 2 027 жителей Воронежской области.