341 житель Воронежской области пострадал от гололеда

С 13 по 19 марта из-за гололеда к врачам обратился 341 житель Воронежской области. Хотя большинство после оказания медицинской помощи отправились домой на амбулаторное лечение, но 27 пациентам потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Напомним, что на неделе с 6 по 12 марта травмы получили 720 человек, из которых в больницу попали 76. Тогда зафиксировали два случая обморожения. А, к примеру, с 12 по 18 февраля из-за гололеда пострадали 2 027 жителей Воронежской области.