Почти 2 тысячи электросамокатов изъяли в Нижнем Новгороде за прошлый год

Определены 99 мест в городе, при въезде в которые электросамокаты автоматически снижают скорость.

Сегодня, 20 марта, в городской Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта. Ключевым вопросом на рассмотрении стала организация эксплуатации электросамокатов на территории города.

В ходе обсуждения директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников отметил, что в этом году были определены 99 участков, при въезде на которые самокаты автоматически снижают скорость движения до разрешенных значений — 10, 15 или 20 км/ч.

Директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин добавил, что за 2025 год было изъято 1890 электросамокатов. А за парковку самокатов вне разрешенных мест вынесено 1187 постановлений, в результате чего сумма наложенных штрафов составила 33,7 миллионов руб.

Кроме того, в прошлом году движение электросамокатов запретили на 25 участках нижегородских улиц. Среди них Большая Покровская, Малая Покровская, Рождественская, Набережная Федоровского, Верхне-Волжская набережная. А также ограничения действуют в парках, скверах и на мостах через Оку.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Госдуме призвали запретить курьерам на СИМ ездить по тротуарам.

