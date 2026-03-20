Почти 2 тысячи электросамокатов изъяли в Нижнем Новгороде за прошлый год

Сегодня, 20 марта, в городской Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта. Ключевым вопросом на рассмотрении стала организация эксплуатации электросамокатов на территории города.
В ходе обсуждения директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников отметил, что в этом году были определены 99 участков, при въезде на которые самокаты автоматически снижают скорость движения до разрешенных значений — 10, 15 или 20 км/ч.
Директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин добавил, что за 2025 год было изъято 1890 электросамокатов. А за парковку самокатов вне разрешенных мест вынесено 1187 постановлений, в результате чего сумма наложенных штрафов составила 33,7 миллионов руб.
Кроме того, в прошлом году движение электросамокатов запретили на 25 участках нижегородских улиц. Среди них Большая Покровская, Малая Покровская, Рождественская, Набережная Федоровского, Верхне-Волжская набережная. А также ограничения действуют в парках, скверах и на мостах через Оку.
