Разметку на дорогах Нижнего Новгорода нанесут пластиком

95% разметки на уличной-дорожной сети Нижнего Новгорода нанесут с помощью пластика. Об этом сообщил директор специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Николай Мамонов на заседании профильной комиссии Гордумы 20 марта.
По его словам, нанесение разметки предусмотрено на 471 улице, в том числе — на 50 основных магистралях. Общий объем работ на улично-дорожной сети, парковках средств индивидуальной мобильности (СИМ) и сети велодорожек составляет 188,7 тысяч квадратных метров. При этом пластиком будут нанесено 173,5 тысяч квадратных метров, а краской — 15,2 тысяч квадратных метров.
«Краска будет применена, в основном, для разметки парковок средств индивидуальной мобильности и велодорожек. На самой улично-дорожной сети 95% разметки будет выполнена пластиком — современным долговечным практичным материалом, что благоприятно скажется на безопасности дорожного движения», — отметил председатель постоянной комиссии городской Думы по развитию дорожного хозяйства и транспорта Станислав Прокопович.
Напомним, что Юрий Шалабаев проверил ход ямочного ремонта дорог Нижнего Новгорода.