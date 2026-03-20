В Ростовской области осудили майора полиции за получение взяток

Суд назначил Игорю Бессарабову наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённый обязан выплатить штраф в размере 510 тысяч рублей, лишён права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также специального звания «майор».