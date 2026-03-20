Нижегородские власти продлили соглашение с тремя сервисами аренды самокатов

Кроме того, определены 99 территорий, въезжая на которые СИМ автоматически снижают скорость. В столице Приволжья также выделили 933 площадки для размещения самокатов. За прошлый год было изъято 1890 СИМ, их передали операторам. За парковку самокатов вне разрешенных зон составлено 1187 постановлений, выписаны штрафы на 33,7 млн рублей.