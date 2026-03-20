Нижегородские власти продлили соглашение с тремя сервисами аренды самокатов

Соглашение нижегородской мэрии с тремя кикшеринговыми фирмами о соблюдении правил использования СИМ пролонгировано на 2026 год.

Источник: Живем в Нижнем

Соглашение нижегородской мэрии о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) с тремя кикшеринговыми фирмами пролонгировано на 2026 год. Об этом стало известно на заседании комиссии по транспорту гордумы 20 марта.

В 2025 году в Нижнем Новгороде запретили ездить на самокатах на 25 участках, где больше всего пешеходов. Среди них — Большая Покровская, Рождественская, набережная Федоровского, Верхне-Волжская набережная и другие улицы.

Кроме того, определены 99 территорий, въезжая на которые СИМ автоматически снижают скорость. В столице Приволжья также выделили 933 площадки для размещения самокатов. За прошлый год было изъято 1890 СИМ, их передали операторам. За парковку самокатов вне разрешенных зон составлено 1187 постановлений, выписаны штрафы на 33,7 млн рублей.

Напомним, сезон проката электросамокатов откроется в Нижнем Новгороде 1 апреля.

