Путин наградил телеведущую Ситтель орденом «За заслуги перед Отечеством»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени телеведущую Марию Ситтель, соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить… Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени… Ситтель Марину Эдуардовну — ведущую программы группы выпуска программы “Вести” службы выпуска информационных программ дирекции информационной программы “Вести” объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия “Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания” “Государственная телевизионная компания “Телеканал “Россия”, город Москва”, — говорится в тексте указа.