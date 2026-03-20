Креативные практики реверс-инжиниринга представили на фестивале «АртПром»

Кроме того, предприятие презентовало инновационные энергоблоки с реактором ВВЭР-1200. Этот проект — флагман атомной энергетики, который остается «в моде» последние 10 лет не только в России, но и за рубежом. Подобные энергоблоки уже построены в Беларуси, а сейчас ведется строительство в Турции, Бангладеш, Египте, Венгрии, Китае.