«Парма» второй раз в сезоне победила казанский УНИКС

В Перми один из лидеров регулярного сезона ВТБ казанский УНИКС проиграл «Парме». Для казанцев УДС «Молот» остается заколдованным уже второй раз. В ноябре прошлого года тогда еще лидер розыгрыша проиграл со счетом 82:90.
В марте соперники провели еще один матч в Перми. Игра получилась не менее упорная и драматичная. В начале второй четверти пермяки уступали 16 очков. «Парма» окончательно переломила ход поединка в конце матча и победила — 80:77 (16:27, 25:22, 23:20, 16:8).
В составе хозяев результативной игрой блеснули: Сэндерс (28 очков), Адамс Б. (14), Шашков (10); гостей — Кулагин (18) и Бингэм (оба — по 18), Пьер и Ли (оба — по 11).
Следующий матч «Бетсити Парма» проведет 22 марта в Москве против лидера «регулярки» ЦСКА. «Парма» и УНИКС сохранили свои места в турнирной таблице — пятое и втрое соответственно.