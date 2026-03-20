Умер звезда боевиков Чак Норрис

Умер знаменитый американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Ему было 86 лет.
Ранее стало известно, что Чака Норриса госпитализировали на Гавайях 19 марта. Семья Чака Норриса опубликовала заявление 20 марта, в котором сообщила, что актер умер утром того же дня.
«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства его смерти в тайне, просим принять к сведению, что он ушел из жизни в окружении близких и в мире», — говорится в заявлении его семьи.
Норрис наиболее активно снимался в 1970-х и 1980-х: именно тогда он стал звездой боевиков. Среди его самых известных работ — «Путь дракона» (1972), «Одинокий волк МакКуэйд» (1983), «Неудержимые 2» (2012) и сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» (1993−2001). Он также был мастером боевых искусств.
Образ невозмутимых, честных и жестких героев Чака Норриса стал интернет-мемом.