В Ростове врачи спасли мужчину с инфарктом после спортзала

Инфаркт в спортзале: ростовские врачи спасли мужчину, экстренно проведя терапию и установив стенты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону бригада скорой медицинской помощи провела экстренную терапию мужчине, у которого случился инфаркт после занятий в спортзале. Об этом сообщили в донском минздраве.

Пациент жаловался на резкую слабость, одышку и интенсивную давящую боль в груди, отдающую в левую руку. После проведения электрокардиограммы диагноз «инфаркт миокарда» подтвердился. Медики незамедлительно приступили процедуре введения препарата, растворяющего тромб и восстанавливающего кровоток в пораженном сосуде.

Стабилизировав состояние пациента, бригада доставила его в ГБСМП, где хирурги выполнили малоинвазивное вмешательство и установили стенты в артерии. После того, как мужчина прошел полный курс лечения, он был выписан домой.

