В московских парках распустились первые крокусы

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Первые крокусы распустились в парке Горького, музее-заповеднике «Царицыно» и саду «Эрмитаж» в Москве, сообщается в канале столичных парков на платформе MAX.
«Весна делает первые шаги. В парке Горького, музее-заповеднике “Царицыно” и саду “Эрмитаж” уже распустились крокусы — яркие, нежные и такие долгожданные», — говорится в сообщении.
Отмечается, что природа постепенно просыпается и в других парках — там начинают появляться первые ростки.
«Самое время отправиться на прогулку и увидеть первые признаки весны своими глазами», — добавляется в сообщении.