Ростовская полиция проверила школьный конфликт с демонстрацией пистолета

За перепалку подростков с игрушечным оружием родителям вынесли предостережение в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

После публикаций в интернете полиция проверила школьный конфликт с демонстрацией пистолета в Ростове. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МВД.

Стражи порядка оперативно установили всех участников инцидента возле школы № 101. Выяснилось, что между подростками произошла обычная словесная перепалка на бытовой почве. При этом один из мальчиков держал в руках реалистичное игрушечное оружие.

— В ходе ссоры у одного из подростков находился игрушечный пистолет. Угроз и повреждений зафиксировано не было, физический вред никому не причинен, — успокоили общественность в правоохранительном ведомстве.

Несмотря на отсутствие пострадавших, инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы со всеми участниками ссоры. Родителям школьников вынесли официальные предостережения за ненадлежащее воспитание детей.

