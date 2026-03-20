Тарифы на парковку у нижегородского ТРЦ «Океанис» изменятся с 21 марта

С 21 марта на территории нижегородского торгово-развлекательного центра «Океанис» подорожает парковка. Об изменении тарифов сообщается на сайте ТРЦ.
Стоянка будет бесплатной для тех, кто не задержится на ней дольше двух часов. Каждые последующие 60 минут будут стоить для автолюбителей 100 рублей. За потерю парковочной карты придется отдать 500 рублей штрафа.
Для посетителей аквапарка и термального комплекса использование парковки у ТРЦ по-прежнему будет бесплатным.
В администрации «Океаниса» объяснили пересмотр тарифов повышенным интересом гостей парка «Швейцария» и временным закрытием второго выезда, где строится станция новой канатной дороги.
