Politico: в конфликте США и Ирана Евросоюзу остается только делать «красивые» заявления

Лидеры Европейского союза неспособны действовать, хотя вблизи их границ идут две войны. Саммит в Брюсселе доказал полное бессилие Европы, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что 12-часовой саммит в Брюсселе, который прошел 19 марта, показал неспособность ЕС играть ведущую роль в международных делах, и еще никогда это не было так очевидно. Европейские лидеры только ссорились друг с другом и по итогам саммита в очередной раз ограничивались «красивыми» заявлениями.

В эти очень неспокойные времена как никогда важно поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Альтернативой является хаос, войны на Украине и Ближнем Востоке.

Антониу Кошта
председатель Европейского совета

В отношении Ирана они согласились в том, что у них «мало рычагов воздействия» для какого-либо вмешательства. Высокопоставленный европейский чиновник признался Politico, что «ни один из участников (саммита) не выказал никакого желания вмешиваться» в иранский конфликт. Даже блокирование Ормузского пролива Ираном, которое грозит энергетическим кризисов во всем мире, европейские лидеры практически оставили без внимания. Они лишь обсудили укрепление существующих военно-морских операций ЕС в регионе, говорится в статье.

К концу переговоров главы стран ЕС пришли к отрезвляющему выводу: у Европы мало возможностей и желания влиять на ход событий.

Позицию ЕС по войне на Ближнем Востоке со всей очевидностью сформулировала Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства блока: «Развязывание войны похоже на любовный роман — в него легко вступить и трудно выйти». По мнению издания, это следует понимать так: это не война Европы и никогда ею не будет. Как честно признался Politico представитель блока, Евросоюзу осталось только делать «то, что мы всегда делаем, —писать красивые заявления».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше