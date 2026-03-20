Politico: в конфликте США и Ирана Евросоюзу остается только делать «красивые» заявления

В статье говорится, что 12-часовой саммит в Брюсселе, который прошел 19 марта, показал неспособность ЕС играть ведущую роль в международных делах, и еще никогда это не было так очевидно. Европейские лидеры только ссорились друг с другом и по итогам саммита в очередной раз ограничивались «красивыми» заявлениями.
В эти очень неспокойные времена как никогда важно поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Альтернативой является хаос, войны на Украине и Ближнем Востоке.
В отношении Ирана они согласились в том, что у них «мало рычагов воздействия» для какого-либо вмешательства. Высокопоставленный европейский чиновник признался Politico, что «ни один из участников (саммита) не выказал никакого желания вмешиваться» в иранский конфликт. Даже блокирование Ормузского пролива Ираном, которое грозит энергетическим кризисов во всем мире, европейские лидеры практически оставили без внимания. Они лишь обсудили укрепление существующих военно-морских операций ЕС в регионе, говорится в статье.
Позицию ЕС по войне на Ближнем Востоке со всей очевидностью сформулировала Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства блока: «Развязывание войны похоже на любовный роман — в него легко вступить и трудно выйти». По мнению издания, это следует понимать так: это не война Европы и никогда ею не будет. Как честно признался Politico представитель блока, Евросоюзу осталось только делать «то, что мы всегда делаем, —писать красивые заявления».