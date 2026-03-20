За 6 разбитых авто волжанин получил 3 суток ареста — видео

В Волжском 27-летний водитель задел шесть припаркованных машин и уехал, но полицейские его нашли — теперь мужчине грозит не только арест, но и возмещение ущерба.

В городе Волжском полицейские задержали 27-летнего водителя, который ночью 12 марта повредил шесть припаркованных автомобилей и скрылся с места аварии. Подробности сообщили в региональном главке МВД.

Ночью 12 марта в Волжском на улице Мира случилось массовое ДТП — водитель Mitsubishi Galant у дома № 12 повредил шесть припаркованных автомобилей, а затем скрылся. Однако уйти от ответственности у него не получилось: сотрудники Госавтоинспекции быстро установили личность нарушителя — им оказался 27-летний местный житель.

Поначалу мужчина свою причастность отрицал, но после представленных полицейскими неопровержимых доказательств всё же сознался в содеянном.

За управление автомобилем без прав и оставление места аварии нарушитель получил трое суток административного ареста. А когда это время истечёт, ему предстоит решать вопрос с возмещением ущерба владельцам пострадавших машин.

видео: t.me/VOLG_34MVD