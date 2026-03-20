Путин наградил председателя правления фонда «Офицерское братство»

Путин наградил председателя правления фонда «Офицерское братство» Самусева.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя правления фонда поддержки ветеранов и офицеров запаса сухопутных войск ВС «Офицерское братство» Александра Самусева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, соответствующий указ был опубликован в пятницу.

«За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи наградить медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени Самусева Александра Александровича — председателя правления Фонда поддержки ветеранов и офицеров запаса Сухопутных войск Вооруженных Сил “Офицерское братство”, город Москва», — говорится в документе.

Также медалью ордена награжден член президиума калининградской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Сережкин. Члена ленинградской организации Евгения Демидчика президент РФ наградил орденом Почета, а члена Санкт-Петербургской организации Людмилу Смирнову — орденом Дружбы.