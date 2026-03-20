Проект корпуса нижегородской школы № 118 в четвертый раз идет на экспертизу

Проектную документацию по строительству нового корпуса школы № 118 в Нижнем Новгороде направят на государственную экспертизу в четвертый раз до конца марта 2026 года. Об этом сообщила директор департамента строительства Татьяна Гераськина на заседании профильной комиссии городской Думы 20 марта. Предыдущие попытки пройти проверку не увенчались успехом из-за замечаний, которые пензенский проектировщик ООО «Гражданпроект» не успевал устранить в установленные сроки.
Новое здание планируют возводить в два этапа: сначала основной учебный блок на 900 учеников с пищеблоком, а затем спортивное ядро. Объект включен в федеральную программу «Все лучшее детям», а само строительство предварительно намечено на 2028−2030 годы. Финансирование планируется осуществлять из бюджетов всех уровней, однако окончательная стоимость работ станет известна только после получения положительного заключения экспертизы.
Председатель градостроительного комитета Заксобрания Василий Суханов выразил опасение, что к 2028 году проект может снова устареть и потребовать очередной корректировки. Депутат предложил рассмотреть возможность начала работ уже в 2027 или даже в текущем году, не дожидаясь поступления федеральных средств. По его мнению, досрочный запуск стройки позволит избежать новых бюрократических задержек и быстрее решить проблему нехватки учебных мест.
