В одном из округов Нижегородской области введен карантин из-за пастереллеза у коров

«Пастереллез — это острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Pasteurella. Поражает домашний скот, птиц и диких животных. Это заболевание развивается достаточно быстро и без принятия соответствующих мер может привести к летальному исходу», — сообщили в комитете.
Согласно данным ведомства, единичные случаи этого заболевания ранее регистрировались на территории региона в 2020, 2021 и 2023 годах.
В целях недопущения распространения инфекции на территории хозяйства введены ограничительные мероприятия. Приказом комитета ветеринарии на ЛПХ наложен карантин.
Чтобы не допустить распространения заболеваний, ветеринары развернули комплекс оздоровительных мероприятий. В помещениях, где содержались животные, проведены дезинфекция, дератизация и дезинсекция. Параллельно ведется вакцинация уязвимого поголовья, ежедневные осмотры и серия лабораторных анализов.
В комитете ветеринарии заверили: изъятие животных не входит в план текущих мероприятий.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что вспышка пастереллеза была выявлена в Новосибирской области. Однако по последним данным в регионе за минувшие две недели новых случаев инфекции не обнаружено.
