Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из округов Нижегородской области введен карантин из-за пастереллеза у коров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 марта, ФедералПресс. В личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) Пильнинского муниципального округа зафиксирована вспышка пастереллеза. Диагноз подтвердился у двух коров, сообщает комитет ветеринарии Нижегородской области.

«Пастереллез — это острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Pasteurella. Поражает домашний скот, птиц и диких животных. Это заболевание развивается достаточно быстро и без принятия соответствующих мер может привести к летальному исходу», — сообщили в комитете.

Согласно данным ведомства, единичные случаи этого заболевания ранее регистрировались на территории региона в 2020, 2021 и 2023 годах.

В целях недопущения распространения инфекции на территории хозяйства введены ограничительные мероприятия. Приказом комитета ветеринарии на ЛПХ наложен карантин.

Чтобы не допустить распространения заболеваний, ветеринары развернули комплекс оздоровительных мероприятий. В помещениях, где содержались животные, проведены дезинфекция, дератизация и дезинсекция. Параллельно ведется вакцинация уязвимого поголовья, ежедневные осмотры и серия лабораторных анализов.

В комитете ветеринарии заверили: изъятие животных не входит в план текущих мероприятий.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что вспышка пастереллеза была выявлена в Новосибирской области. Однако по последним данным в регионе за минувшие две недели новых случаев инфекции не обнаружено.

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.