Ледовый дворец в Нижнем Новгороде завершен почти на 100%

Он станет новым центром притяжения для болельщиков ХК «Торпедо».

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области завершается строительство крупнейшего спортивного объекта — ледового дворца в Нижнем Новгороде. Его готовность оценивается на 99,9%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на форуме по реализации Народной программы партии «Единая Россия». Мероприятие посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород».

— Это будущий дом для хоккея, центр притяжения десятков тысяч болельщиков, — подчеркнул депутат Законодательного Собрания Соломон Апоян.

Возведение ледового дворца стало частью масштабной работы по развитию спортивной инфраструктуры региона. За последние пять лет в Нижегородской области построено 160 новых спортивных объектов, включая 28 площадок ГТО, 6 умных спортивных площадок и 100 универсальных спортивных площадок. Сегодня в регионе действует более 7,5 тысячи различных спортивных сооружений, ежегодно проводится свыше полутора тысяч спортивных массовых мероприятий. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 47% в 2021 году до более чем 60% сегодня.

Особое внимание уделяется доступности спорта для всех категорий граждан. Участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посещать государственные и муниципальные спортивные объекты. Люди с ограниченными возможностями здоровья занимаются в Центре адаптивных видов спорта в Дзержинске, который стал ключевой площадкой для развития адаптивного спорта в регионе.

— Уровень обеспеченности спортивными сооружениями превышает 59%, — сказал Соломон Апоян. Он отметил, что открытие ледового дворца станет важным шагом к дальнейшему повышению этого показателя и созданию комфортных условий для занятий спортом для всех жителей области.

