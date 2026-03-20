Власти рассказали, сколько семей региона пользуются мерами поддержки

«Очень эффективно работает мера поддержки, которая не носит материального характера для семьи, но на неё откликнулись очень многие наши родители. Это предоставление услуг социальной няни. Более 260 семей обратились за этой мерой поддержки и, я надеюсь, были удовлетворены тем, как работают социальные няни. Наши мамы получают возможность уделить время себе, семье, может быть, работе своей. В прошлом году начали работать прокаты предметов первой необходимости для малышей до трёх лет. Более 300 семей обратились за такими средствами. Это и коляски, и ванночки, и кресла самые различные, в том числе автомобильные», — добавила министр.