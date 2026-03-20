В Нижегородской области подвели итоги 5‑летней работы партии «Единая Россия»

Серьезные результаты были достигнуты в модернизации и развитии региональной системы здравоохранения и продвижении здорового образа жизни. Задачи направлены на достижение главной цели: доступность качественной медицины и возможность заниматься спортом для каждого. За пять лет построено 128 новых объектов здравоохранения, закуплено 5940 единиц оборудования и 870 автомобилей, отремонтировано 705 объектов. Благодаря проекту «Поезда здоровья» обследование у узких специалистов стало доступно жителям всех муниципалитетов. В рамках пятого ключевого направления развития региона — технологическое лидерство — внимание аудитории было сосредоточено на том, что Нижегородская область уверенно держит курс на технологический суверенитет. Ключевая задача на текущий момент — создать все необходимые условия, включая поддержку инновационных производств, IT-отрасли и подготовку квалифицированных кадров. Сегодня регион занимает 3 место в России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения. В IT-секторе работают более 2 тысяч компаний и свыше 38 тысяч специалистов. Для них действуют льготные налоговые режимы и меры поддержки, включая компенсацию НДФЛ для привлеченных сотрудников. В область уже удалось привлечь более 1,2 тысячи IT-специалистов.