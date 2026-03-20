Навруз и Ураза-байрам отметили в Нижнем Новгороде

Праздники Навруз и Ураза-байрам отметили студенты Мининского университета 20 марта. В стенах вуза собралось более 200 человек, чтобы принять участие в мастер-классах, национальных играх и концерте, символизирующих обновление природы и духовное очищение.
Как отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, такие встречи играют ключевую роль в укреплении добрососедских отношений между регионами и странами, а также способствуют гармонизации межнационального диалога в молодежной среде. По ее словам, народы Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и многих других стран отмечают Навруз — древний праздник весеннего равноденствия, символизирующий обновление природы и начало новой жизни.
«Для Нижегородской области эти государства являются стратегическими партнерами: на протяжении многих лет мы активно развиваем двусторонние отношения в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и, конечно, в культуре», — подчеркнула министр и добавила, что такие мероприятия способствуют взаимопроникновению культур и формируют глубокое уважение к традициям разных народов.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, обращаясь к участникам праздника, отметил символичность совпадения дат Ураза-байрама и Навруза в 2026 году, подчеркнув, что это указывает на необходимость объединения усилий ради добрых дел и добрососедства. Он добавил, что в стенах вуза эти ценности приобретают особое значение, поскольку здесь обучаются представители 30 национальностей.
Мероприятие «Дыхание весны: культура Навруза», организованное студенческими объединениями вуза, началось с творческих мастерских. Иностранные и российские студенты попробовали себя в декоративной росписи и традиционных народных забавах, погружаясь в культуру народов Средней Азии и Востока. Кульминацией стал праздничный концерт, где фольклорные номера создали атмосферу весеннего единения. Завершилось торжество вручением благодарственных писем и памятных сувениров.
