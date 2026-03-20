Навруз и Ураза-байрам отметили в Нижнем Новгороде

Как отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, такие встречи играют ключевую роль в укреплении добрососедских отношений между регионами и странами, а также способствуют гармонизации межнационального диалога в молодежной среде. По ее словам, народы Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и многих других стран отмечают Навруз — древний праздник весеннего равноденствия, символизирующий обновление природы и начало новой жизни.