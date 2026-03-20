В Ростовской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

В Ростовской области начался досрочный период Единого государственного экзамена (ЕГЭ), он продлится до 20 апреля. Об этом сообщили в управлении информационной политики донского правительства.
Как уточняют власти, сдавать экзамены досрочно решили 14 человек, из которых семь — выпускники текущего года. Соответственно, подготовили только один пункт для проведения ЕГЭ.
— За ходом госэкзамена будут следить общественные наблюдатели и работники ситуационных центров. Будет использоваться технология передачи экзаменационных материалов через Интернет, печатать материалы будут в аудиториях. После окончания экзамена также в аудиториях работы отсканируют, — рассказала министр образования Ростовской области Тамара Шевченко.
Первые экзамены досрочного периода — география и литература. 24 марта состоится ЕГЭ по русскому языку, 27 марта — по математике.
31 марта будут сдавать физику, биологию и письменную часть экзамена по английскому языку. Устную часть по английскому языку запланировали на 3 апреля. 7 апреля пройдет экзамен по обществознанию, 10 апреля — по химии и истории.
Основные дни экзаменов продлятся до 10 апреля. Резервные сроки — с 13 по 20 апреля.
Напомним, основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 по 25 июня, а дополнительные дни для пересдачи предметов назначили на 8 и 9 июля.
Добавим, в период экзаменов в Ростовской области организуют работу горячей линии донского министерства образования. Обращаться можно будет по любым вопросам, связанным с ЕГЭ.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.