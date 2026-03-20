С 22 марта воронежцы смогут добираться в Елец быстрее обычного

Электричка № 7141/7145 будет курсировать от станции «Воронеж-1»: отправление в 07:53, прибытие — в 10:39. В обратном направлении состав № 7146/7142 отправится в 16:41, прибытие — в 19:30. Поезд будет останавливаться на станциях Графская, Усмань, Грязи-Орловские, Липецк и заповедник Галичья гора.