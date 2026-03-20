Туристы потратили более 80 млрд рублей в Нижегородской области в 2025 году

По итогам 2025 года туристический поток в регион составил 5 миллионов человек, а общая сумма расходов гостей превысила 80 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на форуме по реализации Народной программы партии «Единая Россия». Мероприятие посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород».
Благодаря проекту «Культура малой Родины» было модернизировано оборудование шести муниципальных и двух государственных театров, приобретено три передвижных автоклуба для обслуживания отдалённых населённых пунктов. За последние пять лет в области построены семь новых учреждений культуры, созданы пять модельных библиотек, а также проведены масштабные реставрационные работы в музеях и театрах.
— Здесь, безусловно, мы отмечаем значительный революционный рост. Растет уважение к культурной среде Нижегородской области. Это касается и театральной, и музейной деятельности, которые выражаются в попадании региона в рейтинги и получении премий, — сказал губернатор.
Развитие туристической отрасли неразрывно связано с улучшением транспортной инфраструктуры и благоустройством общественных пространств. За пять лет в регионе отремонтировано более полутора тысяч дорог, благоустроено 525 общественных пространств и 2 415 дворовых территорий, что создаёт комфортную среду как для жителей, так и для гостей области.
Как отметил губернатор, сегодня Нижегородская область входит в национальные туристические маршруты. Так, 10 населенных пунктов региона включены в «Золотое кольцо России», что открывает новые перспективы для дальнейшего роста турпотока.