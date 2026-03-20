Парковка у ТРЦ «Океанис» подорожает в два раза с 21 марта

Торгово-развлекательный центр «Океанис» на проспекте Гагарина вводит новые тарифы на пользование парковочным пространством. Об этом сообщили в пресс-службе торгового комплекса 20 марта. С субботы стоимость каждого часа парковки после двух бесплатных возрастет с 50 до 100 рублей. При этом для посетителей аквапарка и термального комплекса услуга по-прежнему останется бесплатной на все время пребывания.