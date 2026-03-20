Парковка у ТРЦ «Океанис» подорожает в два раза с 21 марта

Торгово-развлекательный центр «Океанис» на проспекте Гагарина вводит новые тарифы на пользование парковочным пространством. Об этом сообщили в пресс-службе торгового комплекса 20 марта. С субботы стоимость каждого часа парковки после двух бесплатных возрастет с 50 до 100 рублей. При этом для посетителей аквапарка и термального комплекса услуга по-прежнему останется бесплатной на все время пребывания.
Администрация ТРЦ пояснила, что вынужденное повышение цен связано с аномально высоким интересом к парковке со стороны гостей соседнего парка «Швейцария». Ситуацию осложняет временное закрытие второго выезда из комплекса, на территории которого сейчас развернуто строительство станции новой канатной дороги. В настоящее время весь трафик направлен через единственный выезд № 1, что создает дополнительную нагрузку на проспект Гагарина.
Помимо изменения тарифов, руководство «Океаниса» готовит новую схему движения на открытой площадке, которую опубликуют в ближайшее время. Также представители центра напомнили, что штраф за утерю парковочной карты составит 500 рублей. Оплатить услуги можно как безналичным способом на терминалах выезда, так и наличными в специальном аппарате у первого выезда.
