В Ростовской области экс-адвокат обманула клиентов на миллионы рублей

Следователи завершили расследование громкого дела, в котором экс-адвокат обманула клиентов на миллионы рублей. Об этом рассказали в социальных сетях Следственного комитета Ростовской области.
Сотрудники ведомства выяснили, что еще в 2020 году предприимчивая юрист пообещала клиенту разыскать укравшего у него деньги мошенника. Женщина потребовала за работу два миллиона рублей, забрала гонорар, но так и не вернула мужчине похищенное.
— Кроме того, фигурант ввела в заблуждение обратившихся за консультацией двоих мужчин. Она заявила о широких связях в правоохранительных органах и потребовала четыре миллиона за непривлечение их к ответственности, — пояснили силовики.
Защитница успела получить лишь часть многомиллионной взятки до своего разоблачения. Ранее бывший адвокат уже отбывала наказание за аналогичные аферы.
