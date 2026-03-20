В Ростовской области экс-адвокат обманула клиентов на миллионы рублей

В Ростове под суд пойдет юрист за многомиллионный обман клиентов.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завершили расследование громкого дела, в котором экс-адвокат обманула клиентов на миллионы рублей. Об этом рассказали в социальных сетях Следственного комитета Ростовской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что еще в 2020 году предприимчивая юрист пообещала клиенту разыскать укравшего у него деньги мошенника. Женщина потребовала за работу два миллиона рублей, забрала гонорар, но так и не вернула мужчине похищенное.

— Кроме того, фигурант ввела в заблуждение обратившихся за консультацией двоих мужчин. Она заявила о широких связях в правоохранительных органах и потребовала четыре миллиона за непривлечение их к ответственности, — пояснили силовики.

Защитница успела получить лишь часть многомиллионной взятки до своего разоблачения. Ранее бывший адвокат уже отбывала наказание за аналогичные аферы.

