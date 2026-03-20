Евгений Люлин: нижегородцы уже оценили обновленные трамваи

«Самое главное, что все трамвайные пути в Нижнем Новгороде будут обновлены. Сейчас мы говорим уже о наращивании пассажиропотока на введенных участках: по ряду маршрутов он не просто вернулся на прежний уровень, но и вырос. Это значит, что люди видят преимущества — скорость, комфорт, отсутствие вибраций», — отметил председатель Законодательного собрания региона.
На заседании директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский доложил, что работы, стартовавшие в 2022 году, затронули все трамвайное хозяйство города. На сегодняшний день реконструировано более 105 км путей из запланированных 149, а из 15 тяговых подстанций модернизировано шесть. Продолжаются работы в депо № 2. Парк подвижного состава пополнили 147 новых трамваев, сборка которых организована в Ворсме.
Отдельно отметили успех после модернизации маршрута № 5, соединившего улицу Кулибина с Мызой и запущенного в июне 2024 года. Там пассажиропоток вырос на треть, а скорость движения увеличилась почти на две трети.
В текущем году планируют завершить основные работы по перекладке путей. Сложные участки на перекрестке улицы Ванеева, а также на улице Чкалова возле Канавинского универмага постараются провести в майские праздники, чтобы доставить как можно меньше неудобств жителям и гостям города. Однако исключение — разворотное кольцо на проспекте Молодежном, его сдачу перенесли на 2027 год из-за реконструкции депо.
Стоит отметить, что общая стоимость концессии — 50,4 млрд рублей, из которых на данный момент освоено 29 млрд рублей.
В дальнейшем предусмотрено развитие трамвайной сети в Сормовском и Приокском районах. Новые линии появятся на направлениях «Мыза — Щербинки», Ольгино — Новинки, а также к жилому комплексу «Окский берег». Общая протяженность новых маршрутов составит почти 48 км, что позволит улучшить транспортную связанность районов и увеличить годовой пассажиропоток с 48,9 до 62,1 млн человек.
Председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков рассказал, что ход трамвайной концессии держат на особом контроле. Сейчас, после зимнего сезона, самое время проверить, как повели себя новые пути в условиях оттаивания грунта.
«По центру и участкам с литым асфальтом замечаний нет, но локальные просадки, например, на автозаводских линиях, подрядчик в рамках гарантийных обязательств уже устраняет. Гарантия на верхнее строение пути — 8 лет, и мы будем жестко контролировать ее исполнение», — поделился депутат.
Парламентарий также добавил, что одного из подрядчиков, не справившегося со сроками, отстранили от работ, а его контракт расторгли. Теперь все задачи переданы компании, которая уже успела хорошо проявить себя на объектах в нагорной части. К тому же достигнута договоренность утвердить к концу марта максимально подробный план работ — вплоть до недельных интервалов. Это позволит депутатам вовремя предупреждать людей о возможных неудобствах на дорогах и быстрее реагировать на возникающие сложности.
