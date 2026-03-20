Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о женском счастье. Соответствующее заявления глава государства сделал в пятницу, 20 марта 2026 года на совещании, где, кроме прочего, рассматривался проект указа «О проведении экстракорпорального оплодотворения».
Александр Лукашенко высказался о детях как о наивысшей ценности.
— Конечно, дети — это святое. Вы мое отношение к детям знаете. Поэтому я как президент, а вы как мои подчиненные — мы должны делать все (и не только в Год женщины), чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети — это счастье нашей женщины, — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
