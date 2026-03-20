Калининградская арт-группа «Нежные бабы» подготовила инсталляцию, которая рассказывает о последствиях катастроф

В Калининграде откроется необычная инсталляция «Доля огня. Хор»0+. Её авторы — художницы Александра Артамонова и Евгения Лаптева из коллектива «Нежные бабы». Подробнее о проекте рассказали в арт-пространстве «Барн».
Пространство инсталляции разделено на две зоны. В «Лесу» находится масштабная видеопроекция соснового бора. По замыслу авторов, она должна создавать у зрителя ощущение неподвижного ландшафта. Свет между стволами станет, как это сформулировали художники, «пейзажем возможного».
Рядом с проекцией находится витрина со сгоревшими спичками — «материальная партитура беззвучного хора». Это новое видение проекта «Уроки дыхания. Хор», представленного в музее PERMM в 2022 году. Там героиня дыханием спасала пламя спички на фоне сосен. «Сотни сгоревших спичек в витрине рождали беззвучный хор во время монтажа — пространство замедления среди тревоги», — объясняют авторы.
Здесь же гости смогут ознакомиться с документацией коллективного перформанса.
Вторая зона — «Морская раковина», где также будет находиться видеоинсталляция. В видении художниц морская раковина — символ памяти. Она бережно хранит то, что уже превращено в прах — но вместо звука из неё сыплется пепел.
Главная цель инсталляции, объясняют авторы — отрефлексировать хрупкость современного мира. Художницы попытались передать с помощью проекций внутреннее состояние человека, который сохраняет силу даже после катастрофы.
Проект представят в независимом арт-пространстве «Барн» (Каштановая аллея, 1а). Куратор публичной программы — Юлия Чурилова, продюсер — Татьяна Матвеева.
Художественный коллектив «Нежные бабы» работает с 2008 года на стыке перформанса и видео-арта, исследуя телесность, память и взаимодействие человека с ландшафтом.
