В Зерноградском районе задержали мужчин с запрещенными веществами и оружием

Донские полицейские задержали четверых мужчин в Зерноградском районе. Их подозревают в распространении крупной партии «запрещенки». А одного из дончан — еще и в незаконном хранении оружия. Об этом сообщили пресс-службе донской полиции.
Стражи правопорядка изъяли более четырех килограммов запрещенного вещества, 107 кустов психотропного растения, а также пистолет с боеприпасами.
По данным ведомства, мужчины организовали производство «запрещенки» в частном доме, расположенном в Веселовском районе. А сбывали готовую продукцию на территории Ростова-на-Дону, а также Зерноградского и Веселовского районов. Причем сбывали по принципу «из рук в руки».
Также на местах обысков были обнаружены фасовочные материалы, электронные весы и средства связи.
Были возбуждены уголовные дела. Сейчас все четверо мужчин заключены под стражу.
