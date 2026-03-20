Нижегородский авиаколледж обновят за 185 млн рублей

Нижегородский авиационный технический колледж готовится к масштабному обновлению: оба учебных корпуса отремонтируют в ближайшие два года. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», а общий объем финансирования составит около 185 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Первый корпус, где уже созданы современные мастерские, обновят в 2026 году. Второе здание планируют привести в порядок в 2027-м. Колледж активно развивается: к учебному году 2025/2026 здесь уже заработал образовательно-производственный кластер авиастроения с семью специализированными зонами — от моделирования до сборки летательных аппаратов.
Как отметил замгубернатора Андрей Чечерин, за последние годы учреждение заметно преобразилось: появились новое оборудование и технологии, приближенные к условиям реального производства. Это позволяет выпускникам сразу включаться в работу на предприятиях без дополнительного обучения.
В развитие колледжа уже вложено около 400 млн рублей, включая средства партнеров-работодателей. Сегодня многие студенты обучаются по целевым направлениям и заранее знают, где будут работать. В регионе продолжают расширять сеть кластеров «Профессионалитета»: сейчас их 16, а к осени станет еще больше.