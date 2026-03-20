Три идеи для обеда и ужина: развенчиваем миф о скучной еде без мяса

Разогрейте духовку до 200 . Выложите помидоры черри на противень, добавьте зубчики чеснока в кожуре, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 15−20 минут, пока помидоры не начнут лопаться и «морщиться». Отварите пасту в подсоленной воде до состояния *аль денте* (на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке). Перед сливом сохраните полстакана воды, в которой варилась паста. На сухой сковороде обжарьте кедровые орехи до золотистого цвета и легкого аромата (1−2 минуты). Достаньте помидоры из духовки. Выдавите печеный чеснок из шелухи прямо к помидорам и разомните все вилкой в ароматную массу. Смешайте горячую пасту с томатно-чесночной массой, добавьте пару ложек зарезервированной воды, чтобы соус стал кремовым. Выложите сверху ложкой рикотту, посыпьте кедровыми орешками и украсьте листьями базилика.