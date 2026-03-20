Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

976 новых автобусов закуплено для Нижегородской области за 5 лет

В регионе продолжается масштабное обновление общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области продолжается масштабное обновление общественного транспорта. За период с 2020 по 2025 год для муниципальных перевозок закуплено 976 новых автобусов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на форуме по реализации Народной программы партии «Единая Россия». Мероприятие посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород».

— В рамках модернизации городского транспорта построено более 100 км путей, получено 140 современных трамваев. Кроме того, за период с 2020 по 2025 год для муниципальных перевозок закуплено 976 новых автобусов, — сообщил глава региона. Обновление подвижного состава затронуло не только областной центр, но и муниципалитеты, что позволило повысить комфорт и безопасность поездок для жителей.

Параллельно с обновлением автобусного парка ведётся работа по модернизации всей транспортной инфраструктуры. В Нижнем Новгороде продолжается строительство метро, обновляются трамвайные пути, пополняются трамвайные парки.

Кроме того, активно развивается речной транспорт: сегодня в регионе работает семь современных скоростных судов, которые связали область с 16 регионами страны, а пассажиропоток на этих линиях значительно вырос.

Обновление транспортной системы — часть комплексной работы по улучшению качества жизни нижегородцев. Губернатор отметил, что развитие дорожной сети и общественного транспорта напрямую влияет на комфорт проживания в регионе. В ближайшие годы эта работа продолжится, чтобы обеспечить удобство для всех категорий граждан.

