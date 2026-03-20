Путин присвоил мотострелковым бригаде и дивизии наименования «гвардейская»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении мотострелковым 60-й отдельной бригаде и 127-й дивизии наименования «гвардейская», следует из документов на официальном сайте опубликования правовых актов.
Ранее, в День защитника Отечества, глава государства вручил командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа Вячеславу Веденину и командиру 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа Александру Фабричнову медали «Золотая Звезда».
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 60 отдельной мотострелковой ордена Кутузова бригаде почетное наименование “гвардейская” и впредь именовать ее: 60 отдельная гвардейская мотострелковая ордена Кутузова бригада», — говорится в тексте указа.
Кроме того, Путин подписал аналогичный указ о присвоении 127-й мотострелковой ордена Кутузова дивизии наименования «гвардейская».
Оба указа вступили в силу со дня подписания.