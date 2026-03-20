В минприроды сообщили о гибели рыбы в Летнем озере

«Как правило, критический минимум содержания кислорода приходится на конец февраля — начало марта. При этом наиболее уязвимы небольшие мелководные водоёмы с низкой скоростью водообмена, как озеро Летнее. Мы наблюдаем естественные процессы: ледяной панцирь ограничил доступ кислорода в воде, что привело к выделению донных газов и точечной гибели отдельных особей. Однако в данном конкретном случае говорить о масштабном заморе рыбы некорректно: массовой гибели водных биологических ресурсов не зафиксировано, значительная часть рыбы в озере сохранилась», — пояснил эксперт.