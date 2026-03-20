76 авторов из разных стран: в «Понарте» всего на пять дней откроется фотовыставка, посвящённая особенностям мировосприятия

В Калининграде в субботу, 21 марта, откроется передвижная фотовыставка «Очертания реальности»0+. Посмотреть на работы, присланные авторами из разных уголков мира, можно будет в культурном квартале «Понарт». Подробности о проекте «Клопс» рассказал его организатор и руководитель ArtExpoPhoto Антон Тимофеев.
«Очертания реальности» уже успели побывать в нескольких российских городах и теперь впервые приехали в Калининград. Экспозиция разместилась в пространстве «Понарт» — организаторам понравилась атмосфера и внешний вид старинной пивоварни.
«Тут несколько факторов совпало. И особенно — что площадь позволяет вместить столько работ», — прокомментировал Тимофеев.
Работ действительно немало: выставка объединяет 154 фотографии от 76 авторов. Участники здесь не только из России, но и из-за рубежа: среди представленных городов — Минск, Лиссабон, Аликанте, Нови-Сад.
География проекта, объясняют организаторы, каждый раз складывается заново: они объявляют конкурс, задают тему, а фотографы присылают свои работы. Итоговый отбор — субъективный, основанный на профессиональном взгляде кураторов.
Все работы в экспозиции — это фотографии. Но напечатанные на холсте, они визуально воспринимаются скорее как живописные полотна. Ограничений по технике нет: авторы снимали и на плёнку, и на «цифру». Жанры также не заданы — в одном пространстве соседствуют пейзажи, портреты и абстракции.
Тема выставки — «Очертания реальности». В своих работах фотографы постарались передать, как они видят город и окружающий мир в целом: через конкретные формы, силуэты, тени и незаметные на первый взгляд детали.
Проект существует не первый год: нынешняя выставка — уже седьмая по счету. Экспозиция задержится в городе ненадолго — до 25 марта.
«В Калининград работы можно ввозить, а обратно вывозить сложнее. Поэтому кто-то из участников свои работы заберёт сам, а другие мы, скорее всего, отдадим в фонд», — заметил организатор проекта.
Открытие выставки состоится 21 марта в 15:00. Она проходит по адресу Судостроительная 6/1, на втором этаже (возле кофе-бара «Пейкофское»).
