Парк Гагарина в Калининграде получит входную группу и павильон «Звездное небо» ко Дню города

В парке имени Юрия Гагарина в Калининграде полным ходом идут работы по благоустройству. Глава администрации Елена Дятлова проинспектировала объект 20 марта и обсудила с подрядчиками сроки завершения основных этапов. В прошлом году здесь уже открыли тематическую детскую космическую площадку — она быстро стала популярной у юных исследователей.
Сейчас строители монтируют инженерные сети, готовят бетонное основание под фундамент павильона «Звездное небо» и входной группы. Металлические конструкции для каркаса уже доставлены на объект. Подрядчик заверил, что эти работы завершат ко Дню города. Елена Дятлова назвала это хорошим подарком для жителей Московского района.
Полное завершение благоустройства запланировано на следующий год. В парке появятся современные спортплощадки, многофункциональная сцена, а площадку для выгула собак разместят в глубине территории, чтобы она не мешала остальным посетителям. Также предусмотрены вертикальная планировка, ступенчатые дорожки на сваях и масштабное озеленение.
Для безопасности смонтируют систему освещения и видеонаблюдения. Глава администрации поручила вывести изображение с камер на сайт мэрии — наблюдать за ходом работ в реальном времени смогут все желающие.
Елена Дятлова подчеркнула, что важно не только соблюсти сроки, но и выполнить работы качественно. По ее словам, к следующему году парк имени Гагарина предстанет в совершенно новом, преображенном виде.