Пользователи X чествуют актера Норриса, публикуя мемы и сцены драк с ним

Чак Норрис (настоящее имя — Карлос Рей Норрис) широко известен по многочисленным фильмам, среди которых «Без вести пропавшие», «Вторжение в США», «Безмолвный гнев», а также по главной роли в сериале «Уокер, техасский рейнджер». Актер был шестикратным, непобежденным чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе. Он единственный в Западном полушарии, кто удостоился в 1997 году черного пояса мастера восьмой степени по тхэквондо.