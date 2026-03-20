Фанаты воронежского «Факела» разгромно проиграли болельщикам «Ротора»

Как известно, 20 марта в Волгограде в стартовом матче 25-го тура первой лиги по футболу встретится местный «Ротор» и воронежский «Факел». Игра начнется в 19:30, а с 19:25 стартует прямая трансляция по каналам «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
В день игры в Волгограде состоялся товарищеский поединок между болельщиками клубов.
— Товарищеский матч с болельщиками «Ротора» прошел в дружеской атмосфере, но на этот раз уступили 0:3, — сообщает телеграм-канал фан-клуба «огнеопасных».
Напомним, что сегодня в Москве молодежка «Факела» строила знатную перестрелку со столичным «Спартаком». Наши парни дважды вели в счете (1:0 и 3:2), но в итоге упустили победу на 90-й минуте — 3:4.