В Перми автобусы № 11, № 12 и № 19 пустили в объезд улицы Подлесной

В Дзержинском районе Перми на ул. Подлесной от ш. Космонавтов до ул. Гатчинской полностью закрыли движение для всех видов транспорта. Компания «НОВОГОР-Прикамье» с 20:00 19 марта приступила к устранению аварийной ситуации на насосной станции РНС-3 в районе дома № 57.
В связи с полны закрытием движения из-за аварийных работ на коммунальных сетях изменили движение автобусные маршруты № 11 «М/р Парковый — ул. Сапфирная», № 12 «ДК им. Гагарина — ПЗСП» и № 19 «М/р Липовая гора — м/р Парковый — Тенториум». По информации городского департамента транспорта, автобусы следуют в объезд через ДКЖ.
Общественный транспорт пропускает остановки «Улица Зои Космодемьянской», «Улица Переселенческая» и «Торговый комплекс Лента».
Движение восстановят после полного устранения аварийной ситуации. «КП-Пермь» в «НОВОГОР-Прикамье» уточнили, работы продолжатся в ночь на субботу. Аварийные работы продолжатся 20 марта с 21:00 до 07:00 21 марта.