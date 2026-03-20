Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростовской области пожаловались 20 марта на неработающий Телеграм

Проблема с мессенджером коснулась жителей Дона и других регионов.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области пишут в соцсетях, что перестал работать Телеграм: мобильное приложение и веб-версия. По данным портала сбой.рф, количество жалоб на 20 марта превысило одиннадцать тысяч.

Такие же проблемы за последние 12 часов наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, Краснодарском крае и других регионах.

Напомним, с февраля 2026 года Роскомнадзор (РКН) начал замедлять работу Телеграм в России. По информации ведомства, мессенджер «не исполняет законодательство РФ, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.