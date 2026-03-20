Блокада возможная и реальная, платные парковки и крайние в ДК: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Информация как оружие.
На неделе в мире вновь заговорили о возможной блокаде Калининградской области со стороны НАТО. В материалах об учениях стран блока упоминается самый западный регион России.
К подобным публикациям, конечно, необходимо относиться серьёзно. НАТО — это большая корпорация, где ничего не делается просто так. Раз упоминают о блокаде, значит, прорабатывают различные варианты. И эти планы калининградцам знать просто необходимо.
Не зря говорится: предупреждён — значит, вооружён. В современных условиях вооружение — это не только пулемёты и пушки, но и информация.
Долгий путь.
Кстати, о блокаде Калининградской области. Де-факто она уже присутствует. И дело не только в ограничении сухопутного транзита.
На неделе из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область были отменены вылет и прилёт самолётов в аэропорту Храброво. Рейсы из Калининградской области на основную территорию России идут именно через этот регион. Такое бутылочное горлышко, как отметил директор «Храброво».
Узкое место легко перекрыть, что и происходит. А другого пути попасть в «большую Россию» по воздуху не существует — транзит через территорию Польши и Литвы и других стран Евросоюза для российских самолётов закрыт уже несколько лет.
Чисто гипотетически есть, впрочем, ещё один путь. В облёт Скандинавского полуострова через Мурманск. Но это самый крайний вариант, если все остальные будут заблокированы. Самый долгий и самый затратный. Тогда дорога от Калининграда до Москвы займёт не 2,5 часа, как сейчас, а гораздо больше.
Парковки: скорее за, чем против.
В Калининграде заработали ещё три муниципальные платные парковки. При всём общегородском скепсисе к этому проекту администрации Калининграда нельзя не отметить, что новые паркинги могут быть востребованными у горожан.
Причины, по которым калининградцы их не любят, понятны. Там, где недавно можно было ставить машины бесплатно, теперь приходится платить.
Нередко муниципальные паркинги оборудуют в местах, где нет особого ажиотажа. Тогда люди начинают бойкотировать их, и площадки демонстративно стоят пустыми.
Но в городе есть места, где припарковаться, когда это нужно, зачастую в принципе невозможно. Например, у железнодорожных вокзалов или каких-то учреждений и организаций.
И вот муниципальные парковки — это выход из ситуации. Да, придётся заплатить, но альтернатива — или ставить машину чёрт-те где, или в неположенном месте. В первом случае придётся идти пешком издалека. Во втором — рисковать стать клиентом службы эвакуации автомобилей. И тогда и заплатить придётся гораздо больше, и потратить немало времени, чтобы вызволить из плена свою машину.
Думается, со временем к платным парковкам будут относиться спокойнее. Когда калининградцы выезжали в Польшу и Литву, то в центре городов, как правило, уличные паркинги были за деньги. И все раскошеливались, никто не возмущался.
Надо признать, муниципальные платные парковки в Калининграде уже выигрывают по сравнению с частными. Во-первых, стоимость размещения там ниже, чем у коммерсантов. Во-вторых, поминутная тарификация позволяет сэкономить. У частников же задержался на лишние 10 минут — изволь заплатить за час.
Третий положительный аспект появился благодаря прокуратуре, которая настояла, что вечером, в выходные и праздничные дни муниципальные парковки должны быть бесплатными. С частниками такое не прошло бы — на них где сядешь, там и слезешь.
Есть и четвёртый положительный момент — оборудование паркингов. Здесь не используются карточки или талоны, в отличие от некоторых частных парковок. Там если потерял карточку, нужно раскошелиться на немалую сумму. Нередко возникают скандалы вроде того, что случился на неделе у одного из торговых центров.
В городской службе автопарковок, надо полагать, такого самоуправства, какое позволяют себе частные структуры, не может быть. Но если вдруг будет, найти управу людям будет легче.
Наказание невиновных?
Стало известно об официальной реакции прокуратуры на ситуацию с Домом культуры в посёлке Петрово Гурьевского района. Надзорное ведомство провело проверку и ожидаемо увидело, что здание находится в катастрофическом положении.
Местные жители давно бьют тревогу по поводу аварийного состояния ДК. Но на все жалобы им сначала отвечали, что проект внесён в список на получение федерального финансирования, а затем — что включить не получилось. Денег же в бюджете на капитальную реконструкцию одного из самых больших в России сельских ДК нет.
Прокуратура вынесла предостережение руководителю учреждения. Теперь в посёлке опасаются, что директора просто сделают крайней. Хотя именно она всё время сигнализировала о проблемах. Но давний российский принцип «наказания невиновных» всё ещё действует.