Михаил Сливинский: «Я верю в прогресс!»

В поисковых системах интернета постоянно происходят изменения, порой революционные. На эту тему дал интервью телеканалу «Волга 24» амбассадор площадок в Яндексе Михаил Сливинский.
Какие тренды в поисковых системах вы могли бы отметить?
— В поисковых системах, как и в нашем обществе, постоянно что-то меняется. В интернете стало очень много контента, у пользователя здесь высокие ожидания, и ему становится все труднее выбирать из-за огромного обилия информации. Поэтому наша миссия — максимально быстро помочь человеку с решением задачи, а для этого нужно быстро показать ему самое ценное из того, что доступно.
Это очень сложная технологическая задача. Понятно, это обусловливает изменения в поиске. Например, на некоторых запросах вы можете видеть, что в поиске появились дополнительные блоки, в которых информация организована не просто в виде перечня ссылок, а более удобно: цена, картинка, характеристики и так далее. Это всё помогает сделать выбор. Дополнительно, в поиске появилась Алиса — способ современной коммуникации, который помогает в выборе и сокращает путь до принятия решения. Алиса — умный помощник, который подсказывает, как правильно сориентироваться в какой-то предметной области, как выбрать товар или как просто разобраться в какой-то теме.
Можно ли утверждать, что расширяется целевая аудитория?
— Конечно, интернет стал хорошим способом дотянуться до какого-то нового знания. Поиск позволяет получать ответы на гигантское количество разных запросов. По нашим данным, значительная часть запросов — совершенно новые: их вчера не задавали, и, возможно, их не зададут завтра. Но прямо сегодня — они самые интересные. Поиск отвечает на сотни миллионов запросов в день с потрясающим качеством. Это та реальность, в которой мы живём, это удивительное свойство, которое дал нам интернет.
Есть какие-то тенденции, которые диктуют мировые интернет-гиганты, может быть, к чему мы ещё не пришли, но идём?
— Я бы так сказал: подходы здесь достаточно общие, и во многом, мы движемся по каким-то параллельным линиям, потому что любая сервисная компания, любой бизнес старается решить задачу пользователя, помочь ему в чём-то. На мой взгляд, мы строим технологии, помогающие людям.
К чему пользователи привыкли уже сейчас, но это меняется на наших глазах?
— Буквально всё. Вот когда-то пользователи привыкли к лаконичности поиска в виде десяти синих ссылок. Задал запрос, увидел, кликнул — всё. Это сформировало какую-то привычку. А теперь мы говорим: «Смотри, можно использовать Алису!» Кто-то уже активно этим пользуется, мы это видим. Для кого-то — это первые шаги и так далее.
В чём сейчас заключаются основные вызовы и задачи рынка? Всё ли у нас гладко в связи с тем, что мы движемся к импортозамещению и успешно в некоторых сферах уже им владеем?
— Мы строим нашу технологию здесь, в России, строим её на наших данных. Мы сами каждый день пользуемся Алисой. Мы каждый день пользуемся поиском. То есть для нас развитие данной технологии — это совершенно естественный и нужный процесс, в котором мы видим большую ценность для людей. Мы видим высокую востребованность рынком наших продуктов. На мой взгляд, конечно, тот факт, что мы создаем продукты мирового уровня, и они классно работают, это является большим достижением. Больше скажу: для многих из нас поисковая строка — это просто поисковая строка или чат с «Алисой». А ведь за этим стоит огромная команда, сложные дата-центры, технологии, нейросети и т. д.
Как нейросети влияют на современные поисковые системы?
— Нейросети быстро пришли в нашу жизнь. Кто-то уже активно ими пользуется, кто-то ещё не так активно, но ясно, что это точно мейнстрим последних нескольких лет. И Поиск, безусловно, активно участвует в этой гонке.
Несколько дней назад вышел пресс-релиз Яндекса о том, что мы создаём специальную группу транзакционного ИИ. Это ровно про то же самое, чтобы в Алисе было больше возможностей, которые позволяют приземлить сценарий в реальный мир: это касается покупок, выбора, бронирования, чего угодно. Мы видим в этом большую востребованность, большую ценность для людей.
Можете дать прогноз на ближайшее пятилетие, как изменится поисковая система? Что будет?
— Это такое неблагодарное дело — давать прогнозы. Я даже подумал о том, что почти всегда, когда я думаю, например, о будущем, оказывается, что я думаю уже чуть-чуть про настоящее, а, может быть, даже про прошлое. Наверное, нас ждёт множество улучшений, которые где-то сокращают нам путь, помогают сделать покупку или что-то еще.
В этом смысле искусственный интеллект помогает быстрее понять, что вообще есть, из чего имеет смысл выбирать, какой опыт пользователей, что критично, а что нет. Я верю в прогресс, верю в то, что искусственный интеллект будет помогать человеку в его деятельности.